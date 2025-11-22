Беглый иноагент: План Путина по Украине понятен – «дожмём»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

На фоне ослабления позиций диктатора Зеленского и появления нового «мирного плана» по Украине, Кремль продолжает сохранять линию на достижение целей СВО.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бежавший на Запад иноагент-телеведущий Михаил Фишман, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Путин не сдвинулся ни на йоту и продолжает не сдвигаться… Рассуждения его понятны, но тогда ещё кризиса политического в Украине не было. Но у него преимущество на поле боя, сейчас вот-вот падёт Покровск, не очень хорошая ситуация в Запорожской области. Он считает, что он, так или иначе, дожмёт, в этом его план», – сказал иноагент.

Он сокрушается, что коррупционный скандал «политически ослабляет позиции Зеленского не только в Вашингтоне, но и в Европе».