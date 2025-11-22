Беглый иноагент: План Путина по Украине понятен – «дожмём»

Вадим Москаленко.  
22.11.2025 10:16
  (Мск) , Киев
Просмотров: 476
 
Дзен, Политика, Россия, Украина


На фоне ослабления позиций диктатора Зеленского и появления нового «мирного плана» по Украине, Кремль продолжает сохранять линию на достижение целей СВО.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бежавший на Запад иноагент-телеведущий Михаил Фишман, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На фоне ослабления позиций диктатора Зеленского и появления нового «мирного плана» по Украине, Кремль...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Путин не сдвинулся ни на йоту и продолжает не сдвигаться… Рассуждения его понятны, но тогда ещё кризиса политического в Украине не было. Но у него преимущество на поле боя, сейчас вот-вот падёт Покровск, не очень хорошая ситуация в Запорожской области. Он считает, что он, так или иначе, дожмёт, в этом его план», – сказал иноагент.

Он сокрушается, что коррупционный скандал «политически ослабляет позиции Зеленского не только в Вашингтоне, но и в Европе».

«Позиции Зеленского сейчас слабее, чем были до скандала», – сказал Фишман.

Метки:

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить