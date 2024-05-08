Беглый иноагент признался украинке в массовых грабежах

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Бежавший за границу иноагент Вячеслав Мальцев признался, что его сторонники в России занимаются грабежами.

Об этом он заявил в интервью украинской пропагандистке Наталье Мосийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы сейчас достаточно активно начали операции по экспроприации, потому что понимаем, что барыги, которые ограбили Россию, а у нас принцип «В гробу», то есть все грабившие Россию обязательно будут уничтожены. То есть мы приняли решение проводить жесткую экспроприацию, потому что договориться с барыгами, чтобы они финансировали революцию не представляется никакой возможности. Поэтому только жесткий подход возможен. Как вы понимаете, у них сейчас денег не очень много, поэтому наши партизанские действия весьма скованы. Нужно, грубо говоря, проехать пол России. Это стоит денег. Нужно ехать немедленно, а мы ждем, когда же послать денег», – сказал Мальцев.

Он уточнил, что в основном награбленные средства уходят на «эвакуацию партизан, которые попали под раздачу».

В прошлом году Мальцев заявлял, что члены его террористической организации готовят на 9 мая убийство президента РФ Владимира Путина.