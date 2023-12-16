Беглый иноагент: Ситуация меняется. Путин идет к победе

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Президент РФ Владимир Путин не намерен идти на мирные переговоры с Украиной и уверен, что нанесет ей военное поражение

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью антироссийскому пропагандистскому изданию «Новое время» заявил бежавший из России политолог Иван Преображенский, получивший статус иностранного агента.

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Он согласился с журналистом издания, который увидел, что российский президент сейчас уверен в победе на Украине.

«Да, сам Путин явно совершенно по-другому видит ситуацию. Он увидел возможность для победы и гораздо больших аппетитов, он явно считает, что победа возможна», – признает Преображенский.

Он добавил, что со стороны ВС РФ «развиваются несколько наступательных операций на разных участках фронта, увеличилась частота обстрелов Украины и Киева, в частности».

«В политическом измерении мы видим, как президент Венгрии Орбан встречается в США с крайне правыми республиканцами, и все это делается, чтобы давить на снижение поддержки Украины. Для Путина все это — действия, которые приближают его к победе. Ни о каком реальном мире он не думает, но при этом ему совсем ничего не стоит делать намеки, что он готов к переговорам. Это ни к чему его не обязывает, зато развязывает руки всем сторонникам принуждения Украины к мирным переговорам», – говорит иноагент.

Издание заметило, что Россия всегда и довольно системно играет на настроениях в очень разных частях мира и «за последний год она начинает добиваться успехов».

«Я думаю, что залог этого успеха — это неадекватная политическая реакция, которая безусловно накладывается на усталость от войны в целом. Самое важное для демократических политиков — это позиция медиа и избирателей. И медиа, и избиратели до лета 2023 года однозначно и массово были на стороне поддержки Украины. Ситуация переломилась совершенно очевидно во время попытки украинского контрнаступления. И с этого момента уровень оптимизма начал падать, и все начали искать привычных решений. Привычное решение для европейских политиков последние 70 лет — это переговоры. Соответственно, тут же вперед выдвигается партия тех, кто готов вести переговоры. А в партии тех, кто готов вести переговоры, огромное количество агентов российского влияния», – возмущается Преображенский.