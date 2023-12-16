Беглый иноагент: Ситуация меняется. Путин идет к победе

Игорь Шкапа.  
16.12.2023 13:24
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1970
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Президент РФ Владимир Путин не намерен идти на мирные переговоры с Украиной и уверен, что нанесет ей военное поражение

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью антироссийскому пропагандистскому изданию «Новое время» заявил бежавший из России политолог Иван Преображенский, получивший статус иностранного агента.

Президент РФ Владимир Путин не намерен идти на мирные переговоры с Украиной и уверен,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


Он согласился с журналистом издания, который увидел, что российский президент сейчас уверен в победе на Украине.

«Да, сам Путин явно совершенно по-другому видит ситуацию. Он увидел возможность для победы и гораздо больших аппетитов, он явно считает, что победа возможна», – признает Преображенский.

Он добавил, что со стороны ВС РФ «развиваются несколько наступательных операций на разных участках фронта, увеличилась частота обстрелов Украины и Киева, в частности».

«В политическом измерении мы видим, как президент Венгрии Орбан встречается в США с крайне правыми республиканцами, и все это делается, чтобы давить на снижение поддержки Украины. Для Путина все это — действия, которые приближают его к победе.

Ни о каком реальном мире он не думает, но при этом ему совсем ничего не стоит делать намеки, что он готов к переговорам. Это ни к чему его не обязывает, зато развязывает руки всем сторонникам принуждения Украины к мирным переговорам», – говорит иноагент.

Издание заметило, что Россия всегда и довольно системно играет на настроениях в очень разных частях мира и «за последний год она начинает добиваться успехов».

«Я думаю, что залог этого успеха — это неадекватная политическая реакция, которая безусловно накладывается на усталость от войны в целом. Самое важное для демократических политиков — это позиция медиа и избирателей. И медиа, и избиратели до лета 2023 года однозначно и массово были на стороне поддержки Украины. Ситуация переломилась совершенно очевидно во время попытки украинского контрнаступления.

И с этого момента уровень оптимизма начал падать, и все начали искать привычных решений. Привычное решение для европейских политиков последние 70 лет — это переговоры. Соответственно, тут же вперед выдвигается партия тех, кто готов вести переговоры. А в партии тех, кто готов вести переговоры, огромное количество агентов российского влияния», – возмущается Преображенский.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Декабрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть