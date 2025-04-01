Беглый иноагент Веллер пугает украинцев: Вам не выжить. Хватит воевать

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Если война ещё затянется, Россия рано или поздно полностью уничтожит украинскую инфраструктуру.

Об этом в эфире видеоблога Натальи Влащенко заявил не вернувшийся в 2022 году в Россию писатель Михаил Веллер, признанный иноагентом, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если война будет продолжаться, Россия в состоянии, если поставит себе такую задачу, разбомбить, уничтожить энергосистему Украины, коммуникации Украины, транспортные узлы Украины. И все центры управления Украины», – сказал писатель.

Веллер подчеркнул, что так же разбомбить Россию не получится, хотя бы потому, что она слишком большая.