Беглый иноагент Веллер пугает украинцев: Вам не выжить. Хватит воевать

Вадим Москаленко.  
01.04.2025 12:22
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия


Если война ещё затянется, Россия рано или поздно полностью уничтожит украинскую инфраструктуру.

Об этом в эфире видеоблога Натальи Влащенко заявил не вернувшийся в 2022 году в Россию писатель Михаил Веллер, признанный иноагентом, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если война ещё затянется, Россия рано или поздно полностью уничтожит украинскую инфраструктуру. Об этом...

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«Если война будет продолжаться, Россия в состоянии, если поставит себе такую задачу, разбомбить, уничтожить энергосистему Украины, коммуникации Украины, транспортные узлы Украины. И все центры управления Украины», – сказал писатель.

Веллер подчеркнул, что так же разбомбить Россию не получится, хотя бы потому, что она слишком большая.

«Потому что Украина – это не Россия, совершенно бесконечно огромная, с Уральскими горами, Алтайскими горами, Саянами и так далее. В России есть где укрыться, есть где рассредоточиться. Россию всю ракетно-бомбовым ковром не накроешь, а Украину накроешь.

И таким образом, не считаясь людскими потерями, российская армия прогрызается вперед. Отодвигать ее обратно сегодня, насколько видится мне, не представляется возможным. И сегодня тот, кто выступает за продолжение войны, фактически является союзником Путина, потому что Путина как раз устраивает продолжение войны, потому что война весь последний год идет в его пользу», – подытожил он.

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