Беглый иноагент Веллер пугает украинцев: Вам не выжить. Хватит воевать
Если война ещё затянется, Россия рано или поздно полностью уничтожит украинскую инфраструктуру.
Об этом в эфире видеоблога Натальи Влащенко заявил не вернувшийся в 2022 году в Россию писатель Михаил Веллер, признанный иноагентом, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Если война будет продолжаться, Россия в состоянии, если поставит себе такую задачу, разбомбить, уничтожить энергосистему Украины, коммуникации Украины, транспортные узлы Украины. И все центры управления Украины», – сказал писатель.
Веллер подчеркнул, что так же разбомбить Россию не получится, хотя бы потому, что она слишком большая.
«Потому что Украина – это не Россия, совершенно бесконечно огромная, с Уральскими горами, Алтайскими горами, Саянами и так далее. В России есть где укрыться, есть где рассредоточиться. Россию всю ракетно-бомбовым ковром не накроешь, а Украину накроешь.
И таким образом, не считаясь людскими потерями, российская армия прогрызается вперед. Отодвигать ее обратно сегодня, насколько видится мне, не представляется возможным. И сегодня тот, кто выступает за продолжение войны, фактически является союзником Путина, потому что Путина как раз устраивает продолжение войны, потому что война весь последний год идет в его пользу», – подытожил он.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: