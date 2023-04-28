Беглый иноагент заявил, что готовит убийство Путина

Бежавший за границу иноагент Вячеслав Мальцев заявил, что члены его террористической организации готовят на 9 мая убийство президента РФ Владимира Путина. Об этом он заявил в интервью украинскому изданию «Апостроф», передает корреспондент

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«Скорее всего, он будет убит. Мы постоянно пытаемся это сделать, я имею в виду мою организацию. На 9 мая у нас намечена акция, так называемое «веселье с шарами». Мы сами запускать будем различные объекты в воздух. В том числе, и шары. И «ватников» призываем, в том числе, и дедов на палке запустить. Они глупые, эти «ватники», они тоже будут в этом участвовать. Наша задача погасить в Москве все РЛС, которые там есть, все зенитно-ракетные комплексы для того, чтобы все объекты, которые мы хотим доставить к Кремлю, когда он будет возлагать венки, достигла цели. Мы этого не скрываем. Если системы ПВО будут стрелять, они расстреляют пол Москвы. Если не будут стрелять, значит, мы на голову что-нибудь уроним. Они должны выбрать», – сказал Мальцев.

Его вполне устроит, если вместо российского президента будет убит его двойник.

«Мне все говорят, что это будет двойник. Ну ради бога. Наша задача хлопнуть двойника. Я не понимаю, почему Украина не прибила двойника, когда он был в Мариуполе», – сказал Мальцев.

В конце 2022 года Мальцев уже объявлял в интернете операцию «Примус», призывая своих подельников в России разбрасывать гвозди и шипы по дорогам, уничтожать транспортную инфраструктуру, ведущую в воинские части, организовывать засоры канализации в административных зданиях, выводить из строя энергощиты, заражать компьютеры вирусами и ломать оборудование и банкоматы. Об «успехах» в реализации операции «Примус» ничего неизвестно, хотя в некоторых случаях о ней вспоминали после пожаров в торговых центрах.

Мальцев, трижды бывший депутатом Саратовской облдумы и дважды баллотировавшийся в Госдуму от КПРФ и либеральной партии «Парнас», выехал за рубеж в 2017 году после того, как в отношении него было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 280 УК РФ (публичные призывы к совершению экстремистской деятельности). Перед этим он объявил революцию в России, которую назначил на 5 ноября.

На этой неделе немецкий таблоид Bild опубликовал статью под заголовком «17 кг взрывчатки должны были убить Путина». Издание утверждает, что провело «расследование» и якобы узнало, будто СБУ собиралась в прошлое воскресенье атаковать российского президента в индустриальном парке в Рудневе, который он посетил вчера.

«В воскресенье украинские спецслужбы попытались убить президента России с помощью беспилотника-камикадзе. На Украине был запущен беспилотный летательный аппарат типа UJ-22. Это самый современный украинский беспилотник средней дальности с дальностью действия до 800 километров. На борту беспилотника находилось 30 блоков взрывчатки C4 общим весом 17 килограммов. Заряды взрывчатого вещества типа М112 используются, в частности, армией США и вооруженными силами Канады. Его цель: недавно построенный индустриальный парк недалеко от Москвы – в 500 километрах от Украины», – написал Bild.

Судя по тексту статьи, основным источником информации выступил скандальный украинский политолог, названный «активистом», Юрий Романенко. Его немецкие журналисты считают тесно связанным с украинскими спецслужбами.

«Понятно, что нанести точечный удар по главе российского государства с помощью дрона-камикадзе – практически невозможное действие. Но сам факт того, что такой беспилотник долетит до места, где планирует остановиться Путин, – это пощечина российскому диктатору», – написал Романенко в соцсетях.

Увидев, что Bild создал «расследование» на основе его постов, он остался очень доволен.

Украинский военный эксперт полковник СБУ Олег Стариков напротив заявил в интервью ютуб-каналу «Политека», что угрозы устроить покушение на Путина вредят имиджу Украины. Стариков напомнил, что недавние вылазки в Брянскую область украинских боевиков под флагом «Русского добровольческого корпуса» вызвали сильное недовольство на Западе. Стариков опасается, что «стратегические союзники» могут обвинить киевский режим в террористической деятельности, когда он ведет «освободительную войну».

«Это больше похоже на ИПСО РФ. Для того, чтоб обвинить нас. Когда главком даст команду выдвигаться нашим боевым частям, которые пойдут на штурм, необходимо провести определенные мероприятия, связанного с дезорганизацией военного управления противника. Я рассматриваю то, что находят дроны, как удары по командным пунктам. А нас хотят обвинить, чтобы глобальный Юг от нас отвернулся. Мы же хотим, чтоб нас поддержали в ООН, а нас поддерживают все меньше и меньше», – сказал Стариков, подразумевая голосования африканских стран.

Он считает, что обнаруженные недавно в Подмосковье украинские беспилотники являлись проверкой готовности к операции по уничтожению российских командных пунктов. Он допустил, что в рамках этой операции удары будут наноситься и по Ростову-на-Дону.