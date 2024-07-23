Беглый Касьянов: Украине не стоит бояться Трампа и Венса

Елена Острякова.  
23.07.2024 17:15
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Госизмена, Дзен, Иноагенты, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина, экстремизм


Предвыборный штаб Дональда Трампа пытается сделать его кампанию более нейтральной, чтобы привлечь неопределившихся избирателей, «безусловно поддерживающих Украину», поэтому все жесткие заявления по теме будет делать его кандидат в вице-президенты Джей Ди Венс.

Об этом в интервью украинской «Фабрике новын» заявил бежавший от правосудия экс-премьер РФ и иноагент Михаил Касьянов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Предвыборный штаб Дональда Трампа пытается сделать его кампанию более нейтральной, чтобы привлечь неопределившихся избирателей,...

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«Выбор Трампом своим напарником в качестве вице-президента Венса, конечно, о многом говорит. Но я думаю, что не стоит сейчас очень сильно расстраиваться и вспоминать заявления Венса о том, что мы должны сейчас все прекратить. Думаю, что это просто предвыборный ход. Я не американист и не знаю глубоко все детали, но представляю общеполитические позиции разных партий. Поэтому я вижу, что советники Трампа дали ему рекомендацию перестать делать жесткие и неоднозначные заявления, в том числе, по Украине», – трепался нацпредатель.

Он выразил уверенность в том, что Украина якобы останется основным вектором внешней политики США. В доказательство своей “правоты” он напомнил о недавнем телефонном разговоре Трампа с утратившим легитимность президентом Владимиром Зеленским.

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