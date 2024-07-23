Беглый Касьянов: Украине не стоит бояться Трампа и Венса
Предвыборный штаб Дональда Трампа пытается сделать его кампанию более нейтральной, чтобы привлечь неопределившихся избирателей, «безусловно поддерживающих Украину», поэтому все жесткие заявления по теме будет делать его кандидат в вице-президенты Джей Ди Венс.
Об этом в интервью украинской «Фабрике новын» заявил бежавший от правосудия экс-премьер РФ и иноагент Михаил Касьянов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Выбор Трампом своим напарником в качестве вице-президента Венса, конечно, о многом говорит. Но я думаю, что не стоит сейчас очень сильно расстраиваться и вспоминать заявления Венса о том, что мы должны сейчас все прекратить. Думаю, что это просто предвыборный ход. Я не американист и не знаю глубоко все детали, но представляю общеполитические позиции разных партий. Поэтому я вижу, что советники Трампа дали ему рекомендацию перестать делать жесткие и неоднозначные заявления, в том числе, по Украине», – трепался нацпредатель.
Он выразил уверенность в том, что Украина якобы останется основным вектором внешней политики США. В доказательство своей “правоты” он напомнил о недавнем телефонном разговоре Трампа с утратившим легитимность президентом Владимиром Зеленским.
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