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Все бывшие стратегические советские промышленные гиганты на Украине должны быть отданы под управление США, и тогда американцы быстро принудят Россию к прекращению СВО. Об этом в своём видеоблоге заявил бежавший в Штаты киевский миллионер экс-депутат Верховной рады Геннадий Балашов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Балашов призвал считать позитивом назначение в наблюдательный совет «Энергоатома» соросят вроде экс-министра экономики Тимофея Милованова. Это свидетельствует, что украинская энергетика уходит полностью под внешний контроль, вслед за «Укроборонпромом», Центробанком и чернозёмами. Якобы после этого американцы будут приближать мир на Украине.

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«По назначениям Милованова очевидно, что приближается мир. Вначале он на сельском хозяйстве наблюдал, приняли земельную реформу, потом в Нацбанке – банк сдали, потом «Укроборонпром», я думаю, уже все поставки регулируются через американцев и европейцев, НАТО. А сейчас его в «Энергоатом». Это значит следующий этап – передача под контроль энергетики страны. Украина теряет энергетику страны. И, с одной стороны, мы можем презирать этих Пинчуков, Ахметовых, а, с другой стороны, мы должны радоваться, что приближается всё-таки мир», – сказал Балашов.

«Милованов нам, как лакмусовая бумажка, показывает, куда смотрят адаптеры. И это очень хороший знак в том плане, что мы всё равно на хорошем пути, хоть нас и продают. Зарабатываем свободу», – призвал радоваться соотечественников беглый коммерс.