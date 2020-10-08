Беглый Киселев плачется: Путин надолго, у экономики РФ огромный запас прочности

08.10.2020, Киев, Максим Карпенко

На скорый крах Российской Федерации и разрушение ее экономики не стоит рассчитывать – она имеет колоссальный запас прочности, несмотря на санкции, падение цен на нефть и прочие неурядицы.

Об этом в эфире видеоблога бывшего депутата Верховной рады Сергея Лещенко заявил беглый российский телеведущий Евгений Киселев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я, к сожалению, скептик, я думаю, что Путина у власти там, за поребриком, нам придется еще долго терпеть. Я буду рад ошибиться, но рациональное мое начало говорит, что российская экономика, несмотря на все санкции, несмотря на падение цен на нефть, на прочие неурядицы, несмотря на то, что введено эмбарго на поставки некоторых важных для той же нефтегазовой отрасли технологий, у нее все равно еще колоссальный запас прочности.

Если какие-то проблемы возникают, то эти проблемы мастерски, с необычайной легкостью российская власть перекладывает на плечи избирателей. Нужно, чтобы упал уровень жизни, покупательная способность – тем хуже для избирателей, значит, у них упадет покупательная способность и уровень жизни. А мы сделаем вид, что этого не случилось», – заявил Киселев.