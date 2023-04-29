Беглый крымчанин предлагает отдать ВСУ всю недвижимость в Крыму, построенную при России

Анатолий Лапин.  
29.04.2023 17:50
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Крым, Общество, Россия, Украина


Недвижимость, которая была построена в Крыму после воссоединения с Россией, должна быть передана украинским солдатам.

Об этом в эфире интенет-канала «Альфа и Омега» заявил беглый советник киевского гауляйтера Мелитополя, бывший крымчанин Игорь Симоненко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Недвижимость, которая была построена в Крыму после воссоединения с Россией, должна быть передана украинским...

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По словам Симоненко, таким образом государство «отблагодарит» ВСУ за захват полуострова и пролитую при этом кровь.

«Кейс громадной собственности, которая вновь возникла на оккупированных территориях, и построена субъектами Российской Федерации – то ли государством, то ли гражданами, то ли бизнесом Российской Федерации. А там построили на миллиарды. Теперь заберем… Собственность должна принадлежать, в первую очередь, украинскому солдату. И здесь мы должны сказать, что деоккупация происходит не с помощью ветра, не с помощью каких-нибудь заклинаний, колдовства – она происходит кровью украинского солдата, и мы не можем забыть подвиг украинского солдата и не отметить его. Эта собственность должна попасть в некий фонд, который занимается ветеранами, инвалидами. Если что-то будет реализовано, это должен быть какой-то попечительский совет из моральных авторитетов, должен управлять этой собственностью… Мы не можем оставить наших солдат без внимания и без приоритетности в получении», – заявил Симоненко.

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