Беглый крымский экономист превзошёл в антироссийских фантазиях саму Пелосси

26.02.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

«Международные партнеры» Украины должны обрушить на Россию самые изощрённые санкции, чтобы заставить ее «вернуть Крым».

Об этом в ходе видеоконференции в МИД Украины заявил беглый крымский экономист Андрей Клименко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Клименко, речь идет о блокаде Крыма на международном уровне, новых санкциях и отказе сотрудничать с Россией.

«Мы должны найти механизмы, как вынудить Россию уйти из Крыма и Донбасса… Мы должны вместе выработать алгоритм системного, комплексного давления на Российскую Федерацию по таким линиям. Первое – политика непризнания. Ее нужно детализировать и конкретизировать Ну, например, мы каждый день видим, что кто-то в одной стране, в другой стране в очередной раз нарисовал карту Украины без Крыма или карту России с Крымом.

Слушайте, таких типичных ситуаций о работе международных брендов, о поставках турбин – таких ситуаций можно набрать десятка полтора. Все их можно унормировать, то есть, в документах тех стран, которые не поддерживают оккупацию Крыма, можно и нужно уже детализировать это на базе опыта. Второе – новый крымский пакет санкций…

Третье – должна быть военно-дипломатическая блокада. То есть, военные корабли Российской Федерации не должны получать снабжение, заправку, причал в порту любой страны, которая не поддерживает оккупации Крыма. И должна быть дипломатическая блокада, в конце концов, должна быть правовая блокада», – насочинял Клименко.