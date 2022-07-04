Беглый крымский майданщик затребовал 500 крылатых ракет, чтобы бить по кораблям ЧФ

04.07.2022  12:56 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Вооруженные силы, Дзен, Крым, Россия, Севастополь, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Украине нужно не менее 500 крылатых ракет, чтобы уничтожить корабли Черноморского флота России, а бить они должны дальше, чем на 300 километров, что позволит «отогнать» корабли ЧФ из Севастополя в Новороссийск.

Об этом в эфире интернет-канала «Цензор. нет» заявил беглый крымский экономист, замглавы Майдана иностранных дел Андрей Клименко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине нужно не менее 500 крылатых ракет, чтобы уничтожить корабли Черноморского флота России, а...

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По мнению Клименко, разрекламированный на Украине «Нептун» не может преодолевать такие цели, потому речь должна идти о западном вооружении.

«Мы должны для гарантированного поражения российских военных кораблей, в случае, если большая группировка пойдет на высадку десанта, нужно, чтобы у нас на вооружении были несколько сотен, до пятисот крылатых ракет. Потому что есть показатели – часть ракет сбивают, у части – технические проблемы, две ракеты нужны на судно и так далее. То есть, несколько сотен крылатых ракет должно быть у нас, которые бы гарантировали невозможность высадки десанта», – сказал эксперт.

«Нам нужно достаточное количество ракет, дальностью более 300 километров. Если линейку приложить от Одессы до Севастополя, то это будет 300 километров. Говорили, что ракета «Нептун» – 300 километров, но она еще до большой войны, когда были испытания, кажется, 200 с чем-то показала. Нам нужны ракеты больше 300 километров, тогда у Российской Федерации не будет оставаться ничего, кроме как отвести главную базу Черноморского флота в Новороссийск», – заявил Клименко.

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