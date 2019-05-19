Беглый крымский «профессор-пушкинист» призвал поклониться меджлисовцам

19.05.2019, Киев, Владимир Гладков

Бежавший из Крыма на Украину «профессор-пушкинист» Владимир Казарин принялся публично превозносить лидера меджлисовцев Мустафу Джемилева за то, что тот отказался от компромиссов с Россией в 2014 году.

Об этом Казарин заявил в ходе меджлисовского митинга на Майдане в Киеве, умолчав, что сам в это время не проявил подобную «стойкость» – получил российский паспорт и длительное время работал в российском вузе в Крыму, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Путин знал, что есть человек, с которым, если он договорится, то у него все получится, а если не договорится – не получится ничего. Он не искал встречи с президентом Украины, с премьер-министром Украины, со спикером Верховной Рады. Он через Шаймиева договаривался о том, чтобы встретиться с лидером крымско-татарского народа.

И состоялся разговор, в ходе которого, говоря на языке религии, Шайтан искушал Мустафу, говоря ему о привилегиях, которые он готов дать, ему нужно было его уговорить. Ничего из этого не получилось, и Мустафа в лицо ему сказал: «Нет».

И сегодня это молчаливое сопротивление, которое особенно до бешенства доводит их всех, потому что они молчат, но в глазах написано, что они не согласятся никогда.

Сегодня они за всех за нас, за Украину, за весь народ там этот тяжелый труд совершают, потому что с нападения на Крым началась донбасская трагедия и все остальное.

Я хочу сказать, что мы должны отдать нашим братьям низкий поклон, и осознать, что у нас всех есть перед ними большой долг. Давайте об этом будем помнить и этот долг им вернем», – обратился Казарин к собравшимся.