Беглый либерал: Цель Зеленского – не победа, а затягивать войну как можно дольше

Киевское руководство не проявляет никаких признаков того, что оно заинтересовано в окончании войны и лишь проводит информационные манипуляции для оправдания своих действий перед населением.

Об этом в эфире канала «Дикий Live» заявил бывший советник президента России, бежавший в США экономист Андрей Илларионов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Начиная чуть ли не с 24 февраля прошлого года, мы же помним эти заявления – «война закончится через 2-3 недели», «распаковывайте ваши тревожные чемоданчики, ничего не будет, а если будет, я сам возьму в руки автомат и пойду на фронт», – мы это всё слышали. И «война закончится через 2-3 недели», и «через 2-3 месяца», «до конца года мы будем в Крыму, мы будем гулять по набережным Ялты, наше наступление будет таким» – вы понимаете, это не исключения, это систематическая позиция. Можно ещё приводить немало других примеров. Кто рассказывал – зачем нам ленд-лиз, если берём на шару? Пусть погибают наши офицеры и генералы, и солдаты от российского огня, но оружия нам не нужно. Сколько хотим, мы всё это и получаем. Когда люди погибают, кто за это несёт ответственность? Эти лица, которые вводили, вводят и, безусловно, будут вводить в заблуждение украинское общество. К большому сожалению, значительная часть украинского общества поддаётся на эту манипуляцию, на эту систематическую дезинформацию, а тех людей, кто пытается донести объективную точку зрения, называют «трампистами», «фсбшными консервами», «работниками на Путина» и кем только не называют», – заявил Илларионов.

Он выразил уверенность, что так делается только потому, что главное для киевского руководства – удержаться во власти.

«Они, исходя из своего предыдущего опыта, полагают, что могут удержаться во власти только путём манипуляции украинским общественным мнением. Если они смогли стать властью, благодаря тем или иным ухищрениям, тем или иным трюкам в информационном пространстве, дезинформационном пространстве, которое они создали, – они полагают, что, если им это удалось второй-третий-десятый раз, они могут удерживаться у власти с помощью соответствующих трюков. Это момент истины – и он будет касаться не только и не столько НАТО, Америки или Байдена, тут возникает самый главный вопрос: а чего больше хочет нынешняя украинская власть? Победы в этой войне? Мы можем точно сказать – то, как действует украинская власть, свидетельствует о том, что победы в этой войне они не хотят», – констатировал беглый либерал.

В подтверждении своих слов он вернулся к теме ленд-лиза.

«Хоть раз украинские власти после 11 мая прошлого года сказали – нам нужен ленд-лиз? Ничего подобного. Украинский посол в США рассказывает, что этот ленд-лиз нам не нужен. А люди, которые выступают за предоставление ленд-лиза Украине, за насыщение ВСУ оружием, называются путинскими шпионами», – пожаловался перебежчик.

Подводя итог, он пришёл к неутешительному выводу.

«Вот, когда это всё вместе складываешь (мы уже не говорим о Байдене, Бог с ним, не о Германии, не о Венгрии, мы говорим об украинских властях) – украинские власти хотят победы Украины в этой войне? Из того, как они действуют, извините, подтверждений этому не так-то много. А есть очень много действий, которые в принципе невозможно представить для властей, которые хотят победы своей стране. Похоже, что они хотят чего-то другого. Они хотят остаться у власти, а для того, чтобы остаться у власти, эта война должна идти долго, потому что именно в условиях долгой войны можно подавлять любое оппозиционное движение, любую информацию, критическую журналистику. Потому что это всегда можно списывать на то, что вы выступаете против нас, которые в условиях [войны] – ну, вы всё это знаете. И это означает, что абсолютным приоритетом для этой власти является сохранение во власти, а не победа в войне», – объяснил Илларионов.