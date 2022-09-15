Беглый либерал хочет переучредить Россию под внешним управлением Запада

Беглый российский либерал Дмитрий Гудков, объявленный в своей стране в розыск, пожелал РФ перехода под внешнее управление.

Об этом он заявил в эфире видеоблога киевской журналистки Натальи Влащенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Гудкова, в результате этого переучреждения часть территорий РФ могут отколоться, но Москва не должна их удерживать.

«Я не утверждаю, что получится, это очень сложная проблема, но если переучредить государство на других принципах, на принципах федерации, может быть, конфедерации даже, или близко к этому, когда будут независимые регионы, которые будут просто объединять взаимная экономическая выгода, то есть если будет объединение на новых условиях, на новых принципах, то не факт, что все регионы останутся. Далеко не факт. Но кого-то удерживать силой не имеет смысла», – сказал либерал.

«Надо двигаться в этом направлении, когда внутри одной страны есть разные регионы, которые живут по своим законам, есть какие-то общефедеральные вещи, которые важны для всех, а политическая модель должна этим регионам дать шанс на местах определять, кто у них власть, на что им тратить деньги и так далее. Я думаю, это нужно просто попробовать и, как минимум, я думаю, что на значительной части территории можно организовать нормальную, достойную жизнь…

Нужно ввести некое внешнее управление. На самом деле, эта мысль правильная, потому что Германия после Второй мировой войны – речь идет о внешнем управлении. Япония, Южная Корея – можно приводить массу примеров, это всегда было.

Что касается России, ситуация достаточно сложная, я бы не использовал термин «внешнее управление», иначе это никогда не прокатит, но единственная программа, которая могла бы помочь стране встать на цивилизованный путь развития, должна быть подготовлена совместно с коллективным Западом», – заявил Гудков.