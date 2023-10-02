Беглый либерал клеймит Запад и грезит развалом России

Елена Острякова.  
02.10.2023 13:20
  (Мск) , Москва
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Дзен, Крым, Либералы, Политика, Россия, Украина


Россия не останется в своих границах, а над Севастополем будет развиваться украиснкий флаг.

Об этом на «антивоенной конференции» русофобского «Форума свободной России» заявил бывший шахматист-иноагент Гарри Каспаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия не останется в своих границах, а над Севастополем будет развиваться украиснкий флаг. Об...

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«Надо говорить про будущее, в котором не будет империи. И скорее всего это будет страна с другими границами. Слава богу, ресурс заканчивается. Позорная политика западного (слово лидеры им не подходит по калибру) истеблишмента может возможность сохранения империи создать, но мне кажется, что украинская война делает невозможным возвращение «Газпрома» на европейские рынки. Не будет этого», – сказал Каспаров.

Он в очередной раз помечтал об «украинским флагом над Севастополем».

«Только тотальный военный разгром дает нам шанс на то, что этот имперский вирус как-то выйдет из организма. Последовательность шагов разнообразна, но первый шаг – украинский флаг в Севастополе. Это первое, что должно начать отрезвлять людей. Империя должна умереть в мозгу. Люди должны понять, что шансов на ее возрождение нет. Россия могла так долго крутиться, потому что ресурс был огромным», – сказал Каспаров, сорвав аплодисменты зала.

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