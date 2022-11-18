Беглый либерал-нацист расстроил украинских телеведущих сведениями об РФ

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Новости Украины

В России нет никакого дефицита продуктов и товаров в столицах и крупных городах.

Об этом в интервью украинскому ютуб-каналу Freeдом заявил разыскиваемый в РФ за преступления бывший участник телепередачи «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров, отвечая на вопрос ведущих, приведет ли ухудшающаяся экономическая ситуация к протестам в России, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мои знакомые, которые живут в Москве, не говорят мне, что что-то пропало, чего-то не хватает и нельзя купить. Москву, Питер, другие крупные города будут как-то держать, кормить, делать так, чтобы в магазинах все было, чтобы холодильник был полон. Эти крупные города и будут решать. А провинция – какая-то мелочь. Главное, чтобы хлеб был, масло и колбаса – будет. Ну и хватит. Я думаю, что ресурсов России, чтобы вести эту войну, хватит надолго», – сказал Аскеров.

В апреле этого года стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении Аскерова по статье «Реабилитация нацизма». Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы на срок до пяти лет. СК установил, что «знаток» опубликовал в американской соцсети сведения, которые оскорбляют и порочат память великого русского полководца, маршала Победы Георгия Жукова.

В частности, Аскеров назвал Георгия Жукова «убийцей в погонах», «мародёром» и «воришкой». Также в записи в соцсети знаток оскорбил Государственный исторический музей (ГИМ), назвав его «псевдоисторическим».

Узнав о возбуждении против него уголовного дела, Аскеров бежал из страны в Азербайджан. МВД России объявило его в розыск, Басманный районный суд Москвы – арестовал заочно.