Беглый либерал: «Навальнята» – неизлечимые фанатики с поражением головного мозга

Самое чудовищное даже не то, чем обернулась «оппозиционная» акция «полдень против Путина» на выборах президента РФ, которая лишь продемонстрировала явку, а то, что последователи «навальнят» до сих пор считают это «перемогой».

Об этом на канале находящегося в Киеве экс-представителя НАТО в РФ Гарри Табаха заявил бывший советник президента России, бежавший в США экономист Андрей Илларионов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда вроде бы произошёл этот шок – смотрите, это же глупости, это же ошибка, сколько человек пришло, это же таким образом вы поддержали Путина. Путин поблагодарил их за то, что они обеспечили им явку! И какой ответ этих самых людей? Ура, мы победили, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Некоторые наивные люди стали говорить – ну сейчас, когда пройдут выборы, когда все увидят, что эта явка привела к тому, что это оказалось самой серьёзной политической поддержкой режима – ну сейчас-то они осознают? Ничего подобного! Им объясняешь… вы помогли режиму – как вы можете нас так оскорблять? Вы видите, Путин поблагодарил – что ж мы, будем слушать Путина и верить ему? Это состояние ЭРУ – эффекта религиозной убеждённости, религиозного фанатизма, которое не подвергается лечению, оно не подвергается исправлению. С ними ничего сделать нельзя», – возмущался Илларионов.

При этом он отметил, что удручают его не столько «лидеры оппозиции», сколько их последователи.

«Сами они достаточно изощрённые, что и показывает их деятельность, в том числе, за последние пять месяцев, они очень изощрённые в этом деле. А вот те, кто следуют им, это действительно – это с поражением головного мозга», – печалился нацпредатель.