Беглый либерал назвал Залужного Кутузовым и призвал не бояться сдачи Киева

Главком ВСУ Валерий Залужный придерживается стратегии, когда лучше отойти даже с выгодных позиций, но сохранить армию.

Об этом в эфире YouTube-канала либеральной журналистки Юлии Латыниной заявил бывший экономический советник президента РФ Андрей Илларионов, бежавший в Вашингтон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Столица – очень важное, влияющее на многое, место. Но сам факт падения столицы не означает, как учил Кутузов, – при выборе между столицей и армией он выбирал армию.

Как мне кажется, абсолютный наследник Кутузова генерал Залужный в главном следует абсолютно той же стратегии. Ему важнее сохранить армию, боеспособность ВС. И не только сохранить, но и наращивать. И он готов это продемонстрировать: уступать ту или иную территорию, в том числе достаточно важные места, которые вызывают, возможно, болезненную реакцию и в Украине, и во всём мире. Тем не менее, он продолжает действовать так, чтобы победить в этой войне.

Понимая, что в военном плане соотношение сил продолжает оставаться на стороне противника, он маневрирует, сочетая мобильную оборону с постоянной обороной с разными рейдами и активными операциями, тем не менее, это долгая война, в которой сочетания различных методов и способов в конечном счёте может привести к победе. Как долго на это потребуется, никто не знает», – успокаивал Илларионов.