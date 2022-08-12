Беглый либерал не верит, что Киркоров поддержал СВО добровольно

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Филипп Киркоров выступил в военном госпитале в Крыму перед участниками СВО не из искреннего порыва, ведь он тесно связан с Западом.

Об этом в эфире youtube-канала «И грянул Грэм» заявил сбежавший в Таллинн музыкальный критик Артемий Троицкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У Киркорова это идет не от души. Видел я этот его позорный камингаут, когда он с жалким видом неестественным голоском что-то говорил за любимую Россию. Я не сомневаюсь, что с ним была проведена беседа, во-первых, потому что он доступен, во-вторых, потому что на Киркорова у власти имеется всяческий компромат самого разного свойства. Может, экономического, может, сексуально-гомоэротического. Взять Киркорова за одно место и пригрозить ему – не большая проблема. Сказали ему: если не хотите проблем на свою задницу, будьте любезны, выскажитесь так, как следует. Что и сделал», – сказал Троицкий.

Он полагает, что это решение далось Киркорову нелегко, потому что он тесно связан с Западом.

«Наверняка для него это было крайне нежелательно и неприятно, поскольку есть у него и недвижимость за границей, и загранпаспорта. И вообще он очень любит всю эту тусовку европейскую, евровизионную, и работает там с аранжировщиками и продюсерами. Нетрудно догадаться, что сейчас, после его заявления и выступлений значительная часть его заграничной деятельности будет купирована. Ему это невыгодно и крайне неприятно, но, по-видимому, аргументы ему были представлены очень убедительные», – сказал Троицкий.