Беглый либерал огорчил подельников: Путин будет править ещё минимум 17 лет
С учетом хорошей генетики и состояния здоровья президент России Владимир Путин будет жить и править еще как минимум 17 лет.
Такой прогноз сбежавший в Германию экс-вице-премьер РФ Альфред Кох сделал в интервью бежавшему на Украину телеведущему-иноагенту Евгению Киселеву, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Соответственно еще 17 лет ему клади жить и править. Почему он должен куда-то деться? Он всех устраивает. Те элиты, которые его поддерживают, они бенефициары режима. У них нет никакого резона его свергать. Он об этом заботится. Кто та сила, которая попытается его свергнуть? Кто недоволен, те не могут свергнуть, а кто может свергнуть, те довольны», – сказал Кох.
Он считает, что российская армия довольна своим главнокомандующим. ФСБ военная контрразведка и разведка отслеживают это. Поэтому «ждать переворота – это не наш путь», считает Кох.
Спасибо!
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