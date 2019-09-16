Беглый либерал: Путин воплощает идею пострашнее Русского мира

16.09.2019, Киев, Максим Карпенко

Президент Российской Федерации Владимир Путин поставил цель восстановить «Историческую Россию» с территориями, входившими в состав Российской империи к кону 18-го века.

Это значит, что российскими снова должны стать такие страны, как Литва, Белоруссия и большая часть Украины. Об этом в эфире интернет-канала UkrLife заявил бывший советник президента РФ, эмигрировавший в США экономист Андрей Илларионов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Илларионов отмечает, что из риторики российских властей исчез термин «Русский мир», а появилась «Историческая Россия».

Частью этого процесса экономист назвал «Минские соглашения», которые, по его мнению, ведут в ликвидации независимой Украины.

«Эти соглашения очень плохие для Украины, эти соглашения направлены на уничтожение суверенитета Украины, ослабление ее положения. По большому счету, на ликвидацию суверенной Украины. Главная цель «Минских соглашений» с точки зрения Владимира Путина – именно поэтому он активно участвовал в их создании…

О чем говорит Путин в 2019-м году, всего лишь четыре месяца тому назад, 9 мая 2019 года? Его главная программное, стратегическое выступление. Не где-нибудь! В Москве, на Красной площади, во время военного парада. Что говорит Верховный главнокомандующий тем тысячам представители Вооруженных Сил, которые выстроились на Красной площади.

Он говорит о цели, о восстановлении исторической России. Обратите внимание, новый термин. Это не термин «русского мира». «Русский мир мы слышали в течение многих лет, но в последний год-полтора мы этого не слышим. Нет термина «Русский мир», Путин не использует его, российский МИД не использует его. Этого термина нет.

Сейчас этот термин заменен чем? «Историческая Россия». А что такое историческая Россия… Историческая Россия, согласно Владимиру Владимировичу Путину, – это Российская империя по состоянию на конец 18-го века.

И внимательные читатели речей и текстов Владимира Путина открывают учебники истории, открывают атласы исторических карт и смотрят, а что такое Российская империя конца 18-го века. Это Российская империя сразу после третьего раздела Речи Посполитой. После 1795 года, когда в состав Российской империи вошли Литва, вся нынешняя Беларусь и большая часть нынешней Украины. За исключением Галичины, Закарпатья и Буковины», – заявил Илларионов.