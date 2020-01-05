Беглый либерал: Путина должен сменить предатель, который убедит Крым вернуться на Украину

05.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

Российский Крым не может быть «возвращен» в состав Украины даже в случае полной смены власти в Москве, если на то не будет желания самих жителей полуострова. Поэтому новое руководство Кремля совместно с Киевом должно будет убеждать крымчан вернуться на Украину.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил беглый экс-депутат Госдумы, ныне глава украинско-американской компании «Trident Acquisitions Corp» Илья Пономарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вопрос Донбасса – это, действительно, грубое решение Кремля. Я верю, что это произойдет при Путине и в ближайшее время. Мне кажется, что Путину важно снять санкции с России, это мощный инструмент давления на него, который делает его сговорчивым в этом вопросе…

В случае с Крымом, при Путине этого точно не случится. Более того, я думаю, что когда это случится, это случится не потому, что там кто-то в Кремле примет какое-то решение… Это не будет то решение, которое сможет принять один человек в Кремле. Необходимо, чтобы те люди, которые живут в Крыму, тоже этого захотели. Другое дело, что это совместный, может быть, процесс, и те, кто окажутся в Кремле после Путина, могут это стимулировать так же, как и украинская сторона, но без того, чтобы люди в Крыму не захотели вернуться, этого не случится», – пояснил он.

Напомним, ранее Пономарев признался, что произошедший на Украине госпереворот ничего не изменил – у власти остались старые элиты, а надежды простых майданщиков были жестоко преданы.