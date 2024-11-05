Беглый либерал расхвалил Набиуллину за максимальное повышение кредитной ставки

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Либеральный экономист-иноагент и релокант Дмитрий Некрасов – один из немногих экспертов, которые хвалят Центробанк РФ за рекордное повышение ключевой ставки по кредитам.

Свои позитивные оценки он дал в интервью журналистке Юлии Латыниной, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Развиваться экономике во время войны – это такое… Ставка повышается именно для того, чтобы не брали кредиты, чтобы люди больше несли на депозит. То есть, чтоб сокращались потребительские кредиты, чтоб бизнес брал меньше кредитов, чтобы население и бизнес деньги отдавали на депозиты, тем самым сокращая потребление и инвестиции и позволяя государству увеличивать спрос со своей стороны безинфляционно. Потому что, если ресурсы в экономике не изменились, а государство увеличивает спрос – ему нужны пушки вместо сливочного масла, то у вас инфляция растет вверх. Для того, чтоб инфляции не было, нужно, чтобы кто-то сократил инвестиции, а кто-то – потребление. Тогда можно высвободишиеся ресурсы распределить государству», – рассуждал Некрасов.

Он считает, что Центробанк снизит ставку, «когда война закончится».