Беглый либерал раскрыл неожиданный маневр России против санкций

Российские власти обманули Запад в его ожиданиях успеха санкций на импорт, введенных весной 2022 года.

Об этом в интервью ютуб-каналу «Укрлайф» заявил бежавший на Запад либеральный экономист Владислав Иноземцев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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« После этого Россия ответила совершенно неожиданно . Если последние 10-12 лет там постоянно закручивались гайки в отношении использования западных технологий, а тут в один день в конце марта это всё исчезло без следа. Практически отменены были права интеллектуальной собственности, стало возможным ввозить любую продукцию без сертификации и согласия производителя. В общем мы вернулись в начало 90-х годов когда продавались сникерсы с надписями на турецком языке», – сказал Иноземцев.

По его данным, в 2022 году в Россию было ввезено 400 тыс тонн разных западных товаров на 25 млрд долларов. Это четверть от объема импорта до начала СВО.

«Я не знаю, каким образом можно было не предвидеть такого эффекта. Количество ввозимых микрочипов сейчас на 60% выше, чем до войны. Россия испытывает проблемы с поставками подсанкционной продукции только там, где поток был максимально официальным.

Например, стоит автомобильная отрасль, которая работала на западных технологиях и комплектующих, стоит часть тяжелого машиностроения. Потому что такой масштаб поставок заменить крайне сложно. А все остальное мы практически имеем в наличии.

Та же самая Армения, которая сейчас проклинает Россию как предателя, прекрасно зарабатывает на поставке автомобилей, наращивая их перепродажу в 300 раз за год», – сказал Иноземцев.