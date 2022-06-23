Беглый либерал сокрушается: В России нет раскола элит

23.06.2022  16:43 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Дзен, Политика, Россия, Спецоперация


Смена власти в Россий Федерации в обозримой перспективе невозможна.

Об этом главный редактор либеральной «Новой газеты» Дмитрий Муратов заявил в интервью телеканалу RTVI, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Смена власти в Россий Федерации в обозримой перспективе невозможна. Об этом главный редактор либеральной...

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«Нет, невозможна. И раскола элит тоже нет. И Путин будет или генсеком, или императором. Президентом ему, по-моему, намного скучнее», – сказала Муратов.

Он сообщил, что сейчас с частью редакции «Новой газеты» собирается выпускать журнал «Но» и одноименный youtube-канал. Другая часть редакции находится в странах Прибалтики, которые Муратов поблагодарил за приют, и выпускает «Новую газету Европа».

«У нас хозяйство разное, а ДНК общая. Отрекаться от уехавших в Европу я собираюсь», – сказал Муратов.

28 марта 2022 года после второго предупреждения Роскомнадзора редакция «Новой газеты» объявила о приостановке работы до окончания СВО. 29 апреля 2022 года сайт «Новая газета. Европа» был заблокирован Роскомнадзором.

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