Беглый либерал стращает Украину: Навальный был бы ещё хуже Путина

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Новости Украины

Население России якобы накачано «ненавистью и имперской бациллой». Об этом в эфире «Радио свобода» заявил беглый российский либерал, экс-депутат Госдумы Илья Пономарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если эта власть будет властью Стрелкова или Прилепина, или каких-то таких «чёрных» персонажей – отсылаясь к Стругацким, за «серыми» приходят «чёрные». Сейчас не «чёрные», сейчас «серые»… Как они накачали население ненавистью, имперской этой бациллой, я считаю это очень высокой вероятность, что после этого будет, что-то ещё хуже. Эти люди Суркова точно не возьмут», – заявил Пономарёв.



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Он рассказал, почему сбежал на Украину, не сойдясь с последователями Алексея Навального в РФ.

«Мы не сошлись идейно. Я считаю, что Навальный и Путин – это два близнеца-брата, которые идентичны в своих взглядах на жизнь, в своих подходах, в своих практиках. Просто они оказались на противоположной части спектра. Но, я думаю, заменив Путина на Навального, мы получим не лучше, а хуже», – заявил беглый либерал, подразумевая отношение к самостийной Украине.