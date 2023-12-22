Беглый либерал: Украина остается страной «95-го квартала» – это тупик

Елена Острякова.  
22.12.2023 21:36
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина, Экономика коллапса


Украина находится под властью группы людей, связанных с творческой студией, которой ранее руководил Владимир Зеленский.

Об этом бежавший в Британию бывший адвокат «Юкоса» Владимир Пастухов заявил в интервью ютуб-каналу «Живой гвоздь», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина находится под властью группы людей, связанных с творческой студией, которой ранее руководил Владимир...

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«Украина – это страна 95-го квартала. Из пресс-конференции Зеленского можно сделать вывод, что она и останется страной 95-го квартала, пока он ею правит. На протяжении полутора лет героическим сопротивлением украинского народа руководит узкая политическая команда.

Это дружина, крепко спаянное сообщество, где один за всех и все на одного. В этом ее сила и слабость. Потому что – чем сложнее становится задача, тем больше не хватает общенационального согласия, балансировки, консенсуса», – рассуждал иноагент.

По его мнению, команда Зеленского разгоняет завышенные ожидания, имеющие тенденцию хронически не оправдываться.

«В обществе начинает рождаться смутное недовольство и какие-то вопросы. Возникает необходимость маневра. Для этого нужно реальное национальное единение. А если ты правишь как узкая команда, тебе гораздо тяжелее сделать маневр. Переговоры с Россией – это отступление от разогнанных ожиданий быстрой и полной военной победы, как возвращения к границам 91-го года.

Я просто не представляю, как команда 95-го квартала сможет совершить этот маневр, не подорвав полностью доверие к себе». – заключил Пастухов.

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