Визит утратившего легитимность президента Украины в Вашингтон не даст никакого результата.

Об этом сбежавший в Германию экс-вице-премьер РФ Альфред Кох заявил в интервью бежавшему на Украину телеведущему-иноагенту Евгению Киселеву, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У них и так-то Украина была десятым пунктом в приоритетах. Сейчас с учетом избирательной кампании и всего, что там происходит, она вообще на периферии сознания.

«Уолл Стрит Джорнал» написала, что, вне зависимости от результатов американских выборов, вероятность того, что новый пакет помощи на 2025 год будет принят, равна фактически нулю.

Зеленский говорит, что у него «план победы» на 90% готов, но кому он его будет показывать? Харрис не до него. Салливан ходит, штаны стирает постоянно от русских угроз. Байден в синильном состоянии», – сказал Кох.