Беглый «литвин» советует Киеву подключить украинскую диаспору к подрывной деятельности в Венгрии

18.07.2019, Киев, Игорь Петров

В Венгрии проживает 60 тысяч украинцев, которых может использовать Киев для лоббирования своих интересов, как это делает Будапешт со своей диаспорой в Закарпатье.

Об этом в эфире телеканала Ukrlife.TV заявил эксперт Института будущего – бежавший из белоруссии оппозиционный журналист Игорь Тышкевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что делает Венгрия? У них тут привязанное к Венгрии живет определенное количество венгров. На прошлых выборах (Порошенко даже подписывал меморандум и обещал представительство в Раде), они пытались завести людей которые будут лоббировать интересы венгерской диаспоры.

Но с Петром Алексеевичем как-то не срослось ¬– меморандум подписали а депутатов забыли. Соответственно, позиция венгерской стороны – как минимум лоббировать, чтобы пусть, если не этнические венгры, то те люди которые лояльно относятся к венгерской диаспоре, зашли в Верховную Раду Украины. Естественно, что это вызывает резкую реакцию с нашей стороны.

Но тут вопрос в другом. На территории Венгрии проживает 60000 человек которые имеют венгерский паспорт, но при этом они говорят что они выходцы с Украины, они признают что они украинцы, ну то есть две – венгро-украинцы либо украино-венгры.

Разве это не наш электоральный ресурс? То есть, такая игра – она может быть на две стороны.

Даже «Фидес», даже правые… у этой правой партии есть депутат, пусть он этнический венгр, но он ¬– выходец из Закарпатья, который понимает, что успех Украины важен для Венгрии.

Это очень хороший ресурс и если мы его не используем, то мы будем дальше гордиться только канадской диаспорой», – подговаривает Тышкевич.