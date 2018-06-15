15.06.2018, Киев, Владимир Гладков

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Беглый луганский националист в эфире местечкового ТВ мечтает о захвате Кубани

Украинские националисты хотят захватить российскую Кубань путём дестабилизации ситуации в регионе.

Об этом в эфире «Всемирного броварского телевидения» заявил бежавшмй из Луганска в 2014 году лидер фейковой организации «Правое дело» Дмитрий Снегирёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если мы хотим победить Москву, то единственная победа – это перенести театр боевых действий на территорию Российской Федерации, причем руками самих россиян. Мы должны поддержать националистические движения любого направления: религиозного, национального, культурологического на территории непосредственно Российской Федерации. Российская Федерация – это анклав. Это фактически такая себе дикая смесь народов, соответственно любой лозунг национального направления, который будет вброшен, создание национальных автономий – это фактически смерть Российской империи. Не стоит об этом забывать», –заявил националист.

Также он добавил, что нужно поднимать вопрос возвращения якобы потерянных территорий.

«Мы должны идти опытом современной Японии, которая в 1945 году, несмотря на поражение, на фактически законодательном уровне ввела такое понятие, как «день потерянных территорий». В определённый день все японцы выходят к российскому посольству и начиная с 45-46 гг. требуют возвращения потерянных территорий. Соответственно, нам нужно перенять эту мировую практику и назначить решением Верховной Рады ввести такое понятие, как «день потерянных территорий». Сознательные украинцы выходили бы под посольства соответственно Российской Федерации, Польши и требовали бы возвращения территорий, которые по непонятным для Украины историческими решениями оказались в лоне других государств», – добавил Снегирёв.