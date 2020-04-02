Беглый майданщик: Зеленский наврал про связь закона о земле с кредитами МВФ

02.04.2020, Киев, Вадим Москаленко

МВФ не называл принятие закона о продаже украинской земли обязательным условием для предоставления очередного транша Украине.

Об этом в эфире канала «Я-UA ТВ» заявил бежавший из Донбасса майданщик, а ныне «украинский военный эксперт» Дмитрий Снегирёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Давайте опровергнем тот миф, что МВФ навязал нам предоставление очередного транша, привязал его предоставление именно к принятию закона о продаже земли и «антиколомойского» закона. Давайте остановимся на вопросе продажи земли. Это откровенный бред.

МВФ не мог инициировать подобные вопросы без согласия украинской стороны. МВФ всё равно, каким образом мы будем гасить задолженность перед их институциями. Это могли быть разные варианты – или за счёт поступлений в бюджет в условиях работающей украинской экономики, или за счёт привлечения дополнительных инвестиций.

Более того, именно украинская власть предложила как единый источник погашения уже существующего кредита под новые обязательства – взятие дополнительным кредитным обязательством принятие закона о земле», – заявил майданщик.

«Поэтому, когда нам рассказывают, что без принятия закона о земле, а это было якобы условием МВФ, нам не дадут очередной транш для того, чтобы мы рассчитались за предыдущие кредиты, это не соответствует действительности.

Я ещё раз подчеркну: инициатива принятия закона о продаже украинской земли принадлежит исключительно украинской власти. Потому что, собственно, продажа земли рассматривается как единое и дополнительное поступление денег в украинский бюджет», – добавил Снегирёв.