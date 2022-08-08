Беглый мэр Мариуполя показал фото тюремных клеток – якобы для суда над украинскими военнопленными

08.08.2022  09:55 (Мск), Мариуполь
Никита Еременуо.  
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Дзен, Донбасс, Мариуполь, Местная власть, Общество, Политика, Скандал, Украина
Новости Украины

Власти ДНР якобы планируют провести в Мариуполе суд над пленными украинскими военными.

С таким заявлением выступил бежавший из города мэр Вадим Бойченко, опубликовавший на подконтрольной ему фейсбук-страничке мариупольского горсовета фото, якобы свидетельствующие о подготовке такого суда.


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«Оккупанты в Мариуполе планируют провести самосуд над украинскими защитниками. Сейчас на сцене мариупольской камерной филармонии российские оккупанты собирают тюремные клетки. Диаметр арматуры – 20 мм. Захватчики планируют в сентябре устроить показательный «суд» над защитниками Украины. Российские оккупанты продолжают пренебрегать всеми международными нормами. Они продолжают умножать военные преступления, демонстрируя пренебрежение ко всему цивилизованному миру», – пишет Бойченко.

Беглый мариупольский мэр обратился «к мировому сообществу, ООН и “Красному Кресту» с просьбой вмешаться в ситуацию.

«Мы должны сделать все, чтобы наши защитники вернулись в Украину живыми и не допустить в Мариуполе второй Еленовки», – пишет Вадим Бойченко.

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