Беглый мэр Мариуполя показал фото тюремных клеток – якобы для суда над украинскими военнопленными
Власти ДНР якобы планируют провести в Мариуполе суд над пленными украинскими военными.
С таким заявлением выступил бежавший из города мэр Вадим Бойченко, опубликовавший на подконтрольной ему фейсбук-страничке мариупольского горсовета фото, якобы свидетельствующие о подготовке такого суда.
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«Оккупанты в Мариуполе планируют провести самосуд над украинскими защитниками. Сейчас на сцене мариупольской камерной филармонии российские оккупанты собирают тюремные клетки. Диаметр арматуры – 20 мм. Захватчики планируют в сентябре устроить показательный «суд» над защитниками Украины. Российские оккупанты продолжают пренебрегать всеми международными нормами. Они продолжают умножать военные преступления, демонстрируя пренебрежение ко всему цивилизованному миру», – пишет Бойченко.
Беглый мариупольский мэр обратился «к мировому сообществу, ООН и “Красному Кресту» с просьбой вмешаться в ситуацию.
«Мы должны сделать все, чтобы наши защитники вернулись в Украину живыми и не допустить в Мариуполе второй Еленовки», – пишет Вадим Бойченко.
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