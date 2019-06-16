Беглый молдавский политик не стал повторять «подвиг» Саакашвили – сдался прокуратуре на границе

16.06.2019, Москва, Елена Острякова

Ренато Усатый, бывший руководитель второго по величине молдавского города Бельцы, уехавший в Россию после возбуждения уголовного дела, вернулся сегодня на Родину.

Об этом политик сообщил на своей странице в «Фейсбуке».

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Усатый въезжал в Молдову со стороны Румынии. На границе его ждали несколько десятков сторонников с флагами, транспарантами и цветами. Однако до молдавского КПП политик не дошел. На нейтральной полосе его остановили сотрудники прокуратуры и посадили в машину.

Руководители акции по встрече Усатого призвали активистов не препятствовать движению машин правоохранителей и сохранять спокойствие.

Те принялись скандировать «Ренато!».

Машина, в которой везли Усатого, ненадолго остановилась, и политику в салон передали мегафон.

«Режим пал. Ни один судья, ни один полицейский не будет сейчас принимать незаконные решения. Потому что тот, кто отдавал преступные приказы, покинул страну», – обратился Усатый к сторонникам.

В Молдове Усатый с 2016 года находится в розыске по уголовному делу о мошенничестве и попытке покушения на банкира Германа Горбунцова.

Сам Горбунцов фигурирует в нескольких делах – об убийстве депутата Госдумы России Руслана Ямадаева и о покушении на Александра Антонова, главу Konvers Group из России.

Российские СМИ называют Усатого активным членом «солнцевской группировки».

«Наша партия» Молдовы, которую возглавляет Усатый, сотрудничает с ЛДПР.