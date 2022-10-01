Беглый московский либерал: После Лимана наступит очередь Луганска

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Новости Украины

Если вооруженные формирования Украины возьмут Красный Лиман, то после они дойдут до Луганска.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в авторской колонке, опубликованной киевским журналом «Новое время» пишет перебравшийся на Украину бывший московский журналист Иван Яковина, обсуживающий сегодня антироссийскую пропаганду.

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«Вооруженные силы Украины завершают операцию по окружению войск РФ в Лимане. Что дальше? У ВСУ открывается огромный оперативный простор. Когда они покончат с этой окруженной группировкой, дальше смогут освободить весь север Луганской области, Сватово, Старобельск и так далее, выйти на границу с РФ. Сейчас эти районы почти не защищены. Кроме того, ВСУ могут зайти во фланг и в тыл российской группировки, которая размещается в Кременной, Рубежном, Северодонецке, Лисичанске. Если это получится, то дальше ВСУ могут дойти и до самого Луганска. Который стоит, практически, пустой, ибо все резервы брошены на фронт», – пишет Яковина.

По его словам, «намечается серьезнейший развал вооруженных сил, потеря управляемости». Также автор считает, что «повторяется ситуация Первой мировой войны, когда фронт быстро распадался, солдаты все бросали и уходили домой.

«Помните, я говорил, что два-три поражения, подобных харьковскому, и режим Путина начнет сыпаться? Так вот, уже с уверенностью могу сказать, что этот процесс начинается у нас на глазах. «Еще несколько наступлений ВСУ в том же духе и все. Думаю, что режим Путина развалится в явочном порядке. ВСУ являют миру, человечеству одно чудо за другим, и сейчас мастерски громят армию, которую полгода назад многие опасались даже в Европе. Невероятное что-то происходит на фронте. Слава и спасибо Украине!», – резюмирует Яковина.