Беглый московский либерал призвал ввести в Донбассе внешнюю полицейскую диктатуру

30.07.2019, Киев, Максим Карпенко

Украина должна, не отменяя нынешнего языкового законодательства, наделить дополнительными правами русский язык, и, под видом предоставления особого статуса, ввести иностранную администрацию в Донбасс с широчайшими военными и полицейскими полномочиями.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил беглый экс-депутат Госдумы, единственный, проголосовавший против вхождения Крыма в состав РФ, либерал Илья Пономарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Пономарева, населению ЛДНР хватит и урезанной амнистии.

«Безусловно, амнистия должна быть. Но какие параметры амнистии – это другой вопрос. Кто под нее попадает, а кто нет.

С моей точки зрения, люди, которые совершили военные преступления, вряд ли должны попасть под эту амнистию, а люди, которые просто служили в госорганах ДНР и ЛНР, наверное, могут попасть под эту амнистию, потому что их очень много, что с ними сделаешь.

Особый статус – если понимать под особым статусом федерализацию, то это неприемлемо, а если понимать под особым статусом гарантии русскому языку на этой территории, то это вполне возможно…

Просто, чтобы на той территории понимали, что их услышали, это действие надо совершить.

Но не так, чтобы это повлияло негативно на всю страну. В рамках даже действующего этого нового языкового закона принять поправки и условия, которые бы это реализовали, это возможно.

Наконец, переходный период, наверняка будет связан с использованием внешней полицейской и военной миротворческой миссией из нейтральной страны, не НАТОвской. Важно, чтобы это были люди, которые не просто стоят в уголке и наблюдают, как сейчас ОБСЕ, а которые заменяют все полицейские силы на этой территории.

Именно они назначают мэров городов, начальников и всех прочих. Это, на самом деле, ответ на то, каким образом может быть квалифицирован особый статус. Вот вам особый статус – там международная администрация, которая действует не так, как управляется остальная Украина», – заявил Пономарев.