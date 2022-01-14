Беглый московский либерал засомневался, что армия США справится с Россией на Украине

14.01.2022  19:25 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, США, Сюжет дня, Украина
Новости Украины

Поскольку американские солдаты не умеют воевать с сильным противником, они не смогут противостоять российской армии «на земле».

Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил бежавший из России политик Илья Пономарев, в 2014 году – единственный депутат Госдумы, голосовавший против воссоединения Крыма с Россией, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Поскольку американские солдаты не умеют воевать с сильным противником, они не смогут противостоять российской...

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«Вопрос наземного столкновения войск США и России исключительно в мотивации. На мой взгляд, американцы воевать не умеют, они воюют авиацией, а воевать на земле, особенно когда у них потери – неприемлемо.

Вопрос ещё стоит в задачах, если речь о захвате территории, ты не можешь это сделать без наземной операции. Нанести ущерб, разрушить центры управления авиацией – можешь, чтобы произвести впечатление. Но не контролировать территорию. Территорию можно контролировать только после наземной операции, а тут с российской армией будет трудно конкурировать», – сказал он.

Кроме того, политик отметил, что русские могут справиться даже с многочисленной китайской армией с помощью партизанской войны.

«Я думаю, что российской армии будет трудно справиться с китайцами в силу демографического дисбаланса. Но я не уверен, что в ситуации конфликта и наступления китайцев на российскую территорию, цена партизанской войны, которую устроят русские, будет приемлема для китайцев», – заключил Пономарев.

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