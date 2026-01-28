Беглый нацпредатель требует, чтобы ЕС поделился с ним украденными активами РФ

Елена Острякова.  
28.01.2026 16:49
  (Мск) , Москва
Просмотров: 432
 
Госизмена, Дзен, Запад, Иноагенты, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Иноагенты и экстремисты, которых назначили незаконно представлять РФ в ПАСЕ, должны принять участие в мирных переговорах по украинскому конфликту, чтобы способствовать поражению России.

Об этом адвокат-расстрига и иноагент Марк Фейгин заявил телеканалу-иноагенту «Дождь», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Это (представительство в ПАСЕ – ред.) предполагает возможность вовлечения в мирные переговоры. Дистанционно, разумеется. Никто не пригласит «русскую платформу», но влиять надо как-то своими действиями и заявлениями. Трибунал создает Совет Европы. Надо как-то вовлечься в этот процесс», – суетился Фейгин.

Кроме того, он считает, что беглым нацпредателям должна быть выделена часть замороженных в Европе российских активов.

«Российская платформа» могла бы высказаться по поводу замороженных российских активов, чтобы эти деньги, помимо Украины поработали как-то и на русскую диаспору, чтобы ей помочь соорганизоваться. Деньги, которые украдены коррупционным путем, могли бы послужить русской эмиграции, чтобы как-то наладить жизнь русских, которые настроены антивоенно», – рассуждал Фейгин.

