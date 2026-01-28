Беглый нацпредатель требует, чтобы ЕС поделился с ним украденными активами РФ
Иноагенты и экстремисты, которых назначили незаконно представлять РФ в ПАСЕ, должны принять участие в мирных переговорах по украинскому конфликту, чтобы способствовать поражению России.
Об этом адвокат-расстрига и иноагент Марк Фейгин заявил телеканалу-иноагенту «Дождь», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Это (представительство в ПАСЕ – ред.) предполагает возможность вовлечения в мирные переговоры. Дистанционно, разумеется. Никто не пригласит «русскую платформу», но влиять надо как-то своими действиями и заявлениями. Трибунал создает Совет Европы. Надо как-то вовлечься в этот процесс», – суетился Фейгин.
Кроме того, он считает, что беглым нацпредателям должна быть выделена часть замороженных в Европе российских активов.
«Российская платформа» могла бы высказаться по поводу замороженных российских активов, чтобы эти деньги, помимо Украины поработали как-то и на русскую диаспору, чтобы ей помочь соорганизоваться. Деньги, которые украдены коррупционным путем, могли бы послужить русской эмиграции, чтобы как-то наладить жизнь русских, которые настроены антивоенно», – рассуждал Фейгин.
