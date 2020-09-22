22.09.2020, Москва, Елена Острякова
 
Выборы, майдан, Политика, Россия, Сюжет дня
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Беглый олигарх склоняет Россию к майдану


Доминирование партии власти в российской Госдуме можно будет разрушить только при условии, что в 2021 году (год парламентских выборов) в стране произойдут массовые протесты.

Об этом в интервью телеканала «Дождь» заявил беглый российский олигарх Михаил Ходорковский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если власть не почувствует давление улицы, то никто из несистемной и даже системной оппозиции, не согласованной с Кремлем, не пройдет. Единственное, что может перевернуть эту ситуацию, это угроза массового выхода людей на улицу», – считает олигарх.

Он остерегся давать прогнозы по поводу вероятности протестов.

«До конца этого года, конечно, не прогнозирую, а что будет дальше… С российским обществом никогда не знаешь, когда оно перестанет терпеть», – сказал Ходорковский.

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