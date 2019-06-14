Беглый оппозиционер: в Сирии убивали русских из белорусского оружия
Белоруссия контрабандой поставляла противотанковые установки сирийской оппозиции.
Об этом в эфире youtube-канала UkrLIFE.TV заявил бежавший в Киев белорусский политолог-оппозиционер Игорь Тышкевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Это мелочи. Небольшая контрабанда противотанковых установок, чтобы они постреляли русских», – сказал Тышкевич.
По его данным, доля российского рынка сбыта в поставках белорусской продукции ВПК снизилась с 80% в 2013 году до менее 40% в 2018 году.
Белоруссия поставляет военную продукцию в Азербайджан, Казахстан, Бирму, Центрально-африканскую республику, Египет, Китай, Вьетнам.
Кроме того, функционирует совместное предприятие с Украиной по сборке военной техники, которая применяется, в том числе, в Донбассе.
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