14.06.2019, Москва, Елена Острякова
 
economics, Белоруссия, Вооруженные силы, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Сирия, Украина
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Беглый оппозиционер: в Сирии убивали русских из белорусского оружия

Белоруссия контрабандой поставляла противотанковые установки сирийской оппозиции.

Об этом в эфире youtube-канала UkrLIFE.TV заявил бежавший в Киев белорусский политолог-оппозиционер Игорь Тышкевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это мелочи. Небольшая контрабанда противотанковых установок, чтобы они постреляли русских», – сказал Тышкевич.

По его данным, доля российского рынка сбыта в поставках белорусской продукции ВПК снизилась с 80% в 2013 году до менее 40% в 2018 году.

Белоруссия поставляет военную продукцию в Азербайджан, Казахстан, Бирму, Центрально-африканскую республику, Египет, Китай, Вьетнам.

Кроме того, функционирует совместное предприятие с Украиной по сборке военной техники, которая применяется, в том числе, в Донбассе.

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