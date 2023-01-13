Беглый подельник Ходорковского придумал, как заставить Израиль поддержать бандеровцев

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На израильских телеканалах должна начаться активная проукраинская пропаганда, чтобы вынудить местные власти передать Киеву вооружения для борьбы с Россией.

Об этом в интервью киевскому телешарлатану Дмитрию Гордону заявил приговоренный в России к пожизненному сроку бывший сенатор и коммерсант Леонид Невзлин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Леонид Невзлин – бывший совладелец и экс-вице-президент «ЮКОСа», бывший глава Российского еврейского конгресса. Обвинен Генпрокуратурой РФ в причастности к совершению ряда тяжких преступлений (в частности, организация и заказ 11 убийств), в результате 1 августа 2008 года заочно приговорен к пожизненному заключению. В 2003 и 2004 годах Невзлин входил в список миллиардеров журнала Forbes (его состояние было оценено в два миллиарда долларов).

«Израильские каналы уделяют мало времени Украине. В целом население не получает достаточно объективной информации по ситуации, и это влияет на то, что украинский дискурс не является частью предвыборной политики и политики правительства. То есть, украинская тема никак не вошла в обязательства каких-то политиков», – сказал криминальный олигарх.

Невзлин уверен, что Израилю в скором времени придётся встать на сторону Украины, иначе страны Запада отвернутся от него.

«И если Израиль собирается всё-таки быть демократией, а не право-религиозным националистическим государством, то Израилю придётся меняться и занимать позицию. До Украины не было серьёзного случая, когда Израилю надо было занимать позицию с риском для себя. Сейчас во всём мире пришёл момент истины, Израилю придётся занять позицию. Или он получит обструкцию не только от Америки, но от Европы точно. Особенно с таким правительством», – добавил беглый либерал.

По мнению Невзлина, от поддержки Украины зависит судьба голосований в ООН по темам, затрагивающим интересы Израиля.

«Палестинская тема, тема территорий, тема производства товаров на территориях, тема образования, тема апартеида. Это всё темы, при которых будут обсуждать Израиль. И сегодня Украина – один из самых возможных и лучших партнёров, за которым идут другие страны. А при наших отношениях получается так, что Украина или воздерживается, или не присутствует на голосованиях, которые происходят по Израилю. Я не осуждаю Украину, я осуждаю Израиль. Потому что Украина не обязана входить в положение Израиля, а имеет право демонстрировать своё отношение. Потому что в Украине сейчас трагедия. Сегодня Израиль должен войти в позицию Украины», – резюмировал Невзлин.