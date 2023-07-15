Беглый предатель жалуется бандеровцам: В России всем плевать на Украину, надежды на переворот нет

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Вопреки надеждам бандеровцев и бежавших на Запад заукраинцев, в России нет никакой революционной ситуации. Население РФ живёт обычной жизнью, ездит на отдых в Крым, события СВО большинства не коснулись.

Об этом на канале киевского политолога Юрия Романенко заявил бежавший в Турцию заукраинский блогер, экс-депутат Саратовской областной думы от «Единой России» Дмитрий Чернышевский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В отличие от 1905 года, никакой народной революции [в России] сейчас ожидать не приходится, самоорганизация масс другая. И вообще, если смотреть по теории революционной ситуации, то мы видим, что кризис верхов есть, очень сильный, а низы пока вполне спокойно сидят и радуются. И даже никаких повышенных страданий и бедствий не испытывают, и поэтому не возмущаются», – сказал экс-депутат.

Он считает, что подавляющее большинство российского населения живёт нормальной жизнью.

«Вся информация, которую я получаю из России, свидетельствует о том, что 85% населения всё равно, они живут обычной жизнью, им плевать на эту войну. Они её не чувствуют, и поэтому молчаливо не сопротивляются ей. Ездят в отпуск, в том числе в Крым. Вообще не знаю, какими нужно быть дебилами, чтобы этим летом ехать в отпуск в Крым. Так едут, пробки по десять часов перед Крымским мостом. Детей в школы собирают, ремонты, ничего не хотят слышать ни про какую войну: «Мы вне политики, не лезь». Разговариваешь с немногими адекватными людьми, они говорят: «Столько идиотов вокруг. Это ж чудовищное количество». То ли они делают вид, что дураки, потому что верят в кремлёвскую пропаганду, то ли искренне так считают, потому что так им комфортнее для жизни», – жаловался бандеровцам беглый предатель Чернышевский.