Беглый престарелый либерал альтернативно «празднует» юбилей Путина
Президенту Российской Федерации Владимиру Путину исполняется сегодня не 68, а якобы 70 лет.
Об этом youtube-каналу Ukrlife.TV заявил бывший член Координационного совета внепарламентской российской оппозиции Андрей Пионтковский, бежавший в США после публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости
«Официальная биография – 68. Но этот вопрос был давно исследован. На самом деле он родился не в 52-м, а в 50-м году, и его так называемые родители ненастоящие. Там сложная история его детства. Это знают все люди из близкого окружения Путина. Ему исполняется 70 лет, и он готовит новые «подарки», – сказал Пионтковский.
Ранее Пионтковский заявил, что президент Украины Владимир Зеленский симпатяга, но встал на путь предательства.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.