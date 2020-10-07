07.10.2020, Москва, Елена Острякова
 
Политика, Россия
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Беглый престарелый либерал альтернативно «празднует» юбилей Путина


Президенту Российской Федерации Владимиру Путину исполняется сегодня не 68, а якобы 70 лет.

Об этом youtube-каналу Ukrlife.TV заявил бывший член Координационного совета внепарламентской российской оппозиции Андрей Пионтковский, бежавший в США после публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Официальная биография – 68. Но этот вопрос был давно исследован. На самом деле он родился не в 52-м, а в 50-м году, и его так называемые родители ненастоящие. Там сложная история его детства. Это знают все люди из близкого окружения Путина. Ему исполняется 70 лет, и он готовит новые «подарки», – сказал Пионтковский.

Ранее Пионтковский заявил, что президент Украины Владимир Зеленский симпатяга, но встал на путь предательства.

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