Украина не должна посылать своих представителей на мирные переговоры в Саудовской Аравии.

Об этом бежавший в США экономист-русофоб и иноагент Андрей Илларионов заявил в интервью киевской пропагандистке Наталье Мосийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«А вы уверены, что в Джидде новый текст соглашения не будет хуже, чем то, что было в Стамбуле. И потом Путин будет говорить: нет, теперь уже новая ситуация, теперь мы будем отталкиваться только от документа, который был согласован в Джидде. А если украинская делегация доедет до Саудовской Аравии, то уехать оттуда без чего бы то ни было будет гораздо сложнее, чем не приехать туда.

Если она не приедет, да, будет скандал, недельку пошумят-покричат. Через неделю все это забудется. А правовых последствий от подготовки документа, который будет очень опасен для Украины и на который Путин будет регулярно ссылаться – не будет», – советовал экс-советник Путина.