Беглый российский либерал-экономист поднял на смех Буданова

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Живущий в США экс-зампред ЦБ РФ Сергей Алексашенко высмеял главу украинской ГУР Кирилла Буданова, который предрек России экономический крах через два года.

Об этом он сказал на видеоконференции «Атлантического совета», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не знаю его профессиональных способностей, но никогда не слышал о нем, как об экономисте. Давайте оставим это, потому что многие его заявления – это, скорее, пропаганда. Это неплохая пропаганда для страны, в которую вторглись, но давайте не будем относиться к этому серьезно. Я больше доверяю данным МВФ», – сказал Алексашенко.

Он подчеркнул, что многие ошибочно сравнивают российскую экономику с советской, но она рыночная и гибкая.

«Наиболее очевидным показателем являются доходы бюджета. Это доходы не от нефти и газа, и их рост составляет 3% в год», – указал Алексашенко, сам любивший ранее пророчить экономические проблемы «режиму Путина».