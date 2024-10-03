Беглый российский либерал-экономист поднял на смех Буданова

Елена Острякова.  
03.10.2024 18:58
  (Мск) , Москва
Просмотров: 665
 
Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Санкции, Спецоперация, Украина, Экономика


Живущий в США экс-зампред ЦБ РФ Сергей Алексашенко высмеял главу украинской ГУР Кирилла Буданова, который предрек России экономический крах через два года.

Об этом он сказал на видеоконференции «Атлантического совета», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Живущий в США экс-зампред ЦБ РФ Сергей Алексашенко высмеял главу украинской ГУР Кирилла Буданова, который предрек...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

«Я не знаю его профессиональных способностей, но никогда не слышал о нем, как об экономисте. Давайте оставим это, потому что многие его заявления – это, скорее, пропаганда. Это неплохая пропаганда для страны, в которую вторглись, но давайте не будем относиться к этому серьезно. Я больше доверяю данным МВФ», – сказал Алексашенко.

Он подчеркнул, что многие ошибочно сравнивают российскую экономику с советской, но она рыночная и гибкая.

«Наиболее очевидным показателем являются доходы бюджета. Это доходы не от нефти и газа, и их рост составляет 3% в год», – указал Алексашенко, сам любивший ранее пророчить экономические проблемы «режиму Путина».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Октябрь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть