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Новости Украины

Лозунги о том, что Германия пытается подчинить Чехию руками ЕС, из уст пражских демонстрантов, возможно, даже более опасны, чем звучавшие требования прекратить пичкать оружием Украину.

Об этом в эфире канала украинского пропагандиста и нациста Романа Скрипина заявил уехавший в Прагу российский либеральный режиссер Андрей Курочкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он встревожен шествием в Праге, где 3 сентября вышли на митинг 70 тысяч человек с требованиями отставки правительства, отмены санкций против России, снижения цен на энергоносители и занять нейтральную позицию по российско-украинскому конфликту.

«Там был лозунг, что «Германия пытается подчинить Чехию». Такой националистический лозунг, что Германия руками ЕС пытается подчинить себе Чехию. Это тоже очень важно, потому что они играют на всех. То есть не только украинская тема присутствовала», – сказал либерал.

«Конечно, украинская тема присутствовала. Я не слышал своими ушами и не хочу повторять, но то, что я видел в прессе, какие там были лозунги, это страшная вещь. Мне просто страшно. Такие свинские лозунги от цивилизованного европейского народа, я не представляю, как это может быть. Это достойно только Русского мира. Ну значит Русский мир достиг своих успехов, к сожалению», – заявил Курочкин.