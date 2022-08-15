Беглый российский либерал не стал поддерживать версию Украины по Запорожской АЭС

15.08.2022  00:25 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
Просмотров: 588
 
Дзен, Запорожье, Провокации, Россия, Украина, Энергетика
Новости Украины

РФ не имеет никакого отношения к попыткам спровоцировать ядерную катастрофу в центре Европы.

Об этом в эфире YouTube-канала «Власть&Влащенко» заявил бежавший в Израиль российский либеральный политтехнолог Станислав Белковский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«Ядерной катастрофы не будет, и Кремль её не добивается. Он добивается простой вещи – отключение Украины от ЗАЭС, отключение ЗАЭС от единой энергосистемы Украины и переключение её на российскую энергосистему, в том числе и на Крым. Вот и всё…

Все разговоры о ядерной катастрофе в центе Европы – это взаимное психологическое давление в шантаж, и ничего больше», – сказал либерал.

Белковский пояснил, почему Украина опасается переключения Запорожской АЭС на российскую энергосистему.

«Это очень серьёзный удар и по Украине, и по Южной и Восточный Европе. Поскольку существенно сократятся поставки электроэнергии. И что должно облегчить российским войскам задачу маневрирования на Юге Украины. Кроме того, это шаг энергетического шантажа в рамках общей программы», – объяснил Белковский.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть