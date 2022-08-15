Беглый российский либерал не стал поддерживать версию Украины по Запорожской АЭС
РФ не имеет никакого отношения к попыткам спровоцировать ядерную катастрофу в центре Европы.
Об этом в эфире YouTube-канала «Власть&Влащенко» заявил бежавший в Израиль российский либеральный политтехнолог Станислав Белковский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Ядерной катастрофы не будет, и Кремль её не добивается. Он добивается простой вещи – отключение Украины от ЗАЭС, отключение ЗАЭС от единой энергосистемы Украины и переключение её на российскую энергосистему, в том числе и на Крым. Вот и всё…
Все разговоры о ядерной катастрофе в центе Европы – это взаимное психологическое давление в шантаж, и ничего больше», – сказал либерал.
Белковский пояснил, почему Украина опасается переключения Запорожской АЭС на российскую энергосистему.
«Это очень серьёзный удар и по Украине, и по Южной и Восточный Европе. Поскольку существенно сократятся поставки электроэнергии. И что должно облегчить российским войскам задачу маневрирования на Юге Украины. Кроме того, это шаг энергетического шантажа в рамках общей программы», – объяснил Белковский.
Спасибо!
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