Беглый российский либерал не стал поддерживать версию Украины по Запорожской АЭС

РФ не имеет никакого отношения к попыткам спровоцировать ядерную катастрофу в центре Европы.

Об этом в эфире YouTube-канала «Власть&Влащенко» заявил бежавший в Израиль российский либеральный политтехнолог Станислав Белковский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ядерной катастрофы не будет, и Кремль её не добивается. Он добивается простой вещи – отключение Украины от ЗАЭС, отключение ЗАЭС от единой энергосистемы Украины и переключение её на российскую энергосистему, в том числе и на Крым. Вот и всё…

Все разговоры о ядерной катастрофе в центе Европы – это взаимное психологическое давление в шантаж, и ничего больше», – сказал либерал.