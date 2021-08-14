Беглый российский либерал Пономарев нанял охрану для перемещения по Киеву

14.08.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Каждый человек, приезжающий на Украину, должен понимать, что едет на войну и может быть ликвидирован.

Об этом в эфире финансируемого Госдепартаментом США ресурса «Голос Америки» заявил беглый российский либерал, бывший депутат Госдумы Илья Пономарев, в 2014 году отказавшийся голосовать за воссоединение Крыма с РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Пономарев подчеркнул, что особую опасность представляют боевики АТО, которые вернулись с войны – они часто становятся жертвами «чужой игры» и исполнителями преступлений.

«Любой человек, который едет на Украину, он понимает, что он едет на войну. Линия фронта проходит через страну, часть границы Украина не контролирует… Любые и криминальные элементы могут попадать в страну, и спецслужбы других стран. Я на 100% уверен, что и белорусские спецслужбы работают, они достаточно брутальны, и российские спецслужбы. Правда, российские спецслужбы все стремятся делать чужими руками. Раскрытые преступления, которые были, они все показывают, что обычно нанимаются люди, прошедшие через АТО, причем, очень часто через подставных лиц, они могут быть патриотами Украины, но не понимать, что работают в интересах Кремля, который все это инициировал», – оправдывает Пономарев происходящий на Украине бардак.

Беглый политик подчеркнул, что в Киеве он пользуется услугами охраны:

«У меня есть охрана, я стараюсь применять определенные меры предосторожности, и спецслужбы украинские знают, что, в принципе, угроза есть. Хотя сейчас наша обоюдная точка зрения, что уровень угрозы определенным образом снизился, и тот пик, который был 2-3 года назад, он пройден. Но все равно охрана остается. Это неудобно, но это необходимо», – сказал предатель.