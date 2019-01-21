Беглый российский либерал рассказал, как Меркель «кинула» Украину

21.01.2019, Берлин, Владимир Гладков

Берлин отказался пожертвовать собственными экономическими интересами ради европейского будущего Украины. Об этом в эфире телеканала «OstWest» заявил бежавший за границу российский либерал, живущий в США экс-зампред ЦБ РФ Сергей Алексашенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Северный поток» – это немножко больше, чем отношения Германии и России, есть еще одна европейская страна, которая вовлечена в этот проект. Называется она Украина. И германские политики не могут не осознавать, что «Северный поток» – это удар по экономике Украины. Я в Украине бываю часто, и вижу объемы и направления европейской помощи, и понимаю, что это далеко от того, что Украина хотела бы получать, и намного меньше, чем германская экономика могла бы дать.

Совокупная европейская помощь Украине меньше, чем Украина потеряет за один год газового контракта.

Жизнь показывает, что в таких комбинациях, когда «Северный поток» строится, то помощь Украине не оказывается. Я считаю, что Германия, как страна, делает большую ошибку, рассматривая «Северный поток» исключительно с экономической точки зрения и не обращая внимание на Украину.

«Северный поток» построят, относительно дешевый газ придет в Германию – это для германской экономики будет хорошо, а Украине Германия денег не даст, и скажет, что это все проблемы Европы. Европа скажет, что у нее в бюджете денег нет.

В результате экономические, политические реформы и трансформация Украины замедлятся. Это будет выгодно Путину с его агрессивным режимом. Скупой платит дважды», – сказал Алексашенко.