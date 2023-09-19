Беглый российский либерал разоблачил ложь США о помощи Украине

Демократическая и Республиканская партии США демонстрируют «удивительное единство в фальсификации объемов военной и общей помощи Украине».

Об этом бывший советник президента РФ Андрей Илларионов, эмигрировавший в США, заявил в интервью бывшему депутату Госдумы экстремисту Илье Пономареву, бежавшему на Украину, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Завышенные, искаженные, не соответствующие действительности цифры поддерживаются обеими сторонами. Демократы демонстрируют эти фальсифицированные цифры для того, чтобы получить поддержку своих сторонников. А республиканцы говорят: смотрите, как много тратим, надо сократить», – сказал Илларионов.

По его словам, в американских источниках звучали цифры от 43 до 100 миллиардов долларов, но они не имеют никакого отношения к действительности.

«На сегодняшний день весь объем военной помощи, которую США передали на территорию Украины составляет 19,4 миллиарда долларов. Никакие 43-100 миллиардов долларов, о которых пишут американские СМИ и говорят политики, не соответствуют действительности.

Поскольку война идет почти 19 месяцев, США в среднем ежемесячно передают в качестве военной помощи Украине чуть более одного миллиарда долларов. Последние полтора месяца эта помощь существенно сократилась. И за август и половину сентября помощь составила 550 миллионов долларов», – уточнил Илларионов.