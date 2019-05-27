Беглый российский либерал сообщил из США плохие новости для Украины

27.05.2019

Вашингтон понимает, что с Москвой необходимо договариваться для решения важных внешнеполитических вопросов, а потому интересы Украины в расчет не берутся.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил сбежавший в США российский либерал, экс-зампред Центробанка РФ Сергей Алексашенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Трамп есть Трамп. Он хорош тем, что прозрачны его мотивации. Он понимает, что в современном мире нужны союзники или партнеры по сделкам. Он же девелопер, а в девелопменте и строительстве у тебя не может быть постоянных партнеров и противников. Сегодня ты у него покупаешь, завтра с ним конкурируешь, послезавтра вы вместе делаете проект. Да, конечно, Россия – главный противник, главный враг, Россия вмешалась в выборы, но нужно договариваться по Северной Корее и Ирану, где участие России крайне желательно.

Поэтому Россия, к несчастью для Украины, является слишком крупным и важным игроком. Не надо забывать, что Россия – единственная страна в мире, которая военной мощью может уничтожить Америку, и это Америка очень хорошо знает…

Китай – нет. Он может нанести большой ущерб американцам. Китайский флот в Тихом океане крупнее, чем американский, но Китай всей своей военной мощью Америку разрушить не может. Россия – может», – резюмировал Алексашенко.